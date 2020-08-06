"مالك غيران" للهضبة عمرو دياب تريند جوجل (فيديو)





احتل برومو أغنية الهضبة الجديدة "مالك غيران"، مركزًا متقدمًا ضمن تريند جوجل، وذلك بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.









واقترب البرومو من تحقيق نصف مليون مشاهدة، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن اعجابهم بها وبكلماتها.



