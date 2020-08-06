"مالك غيران" للهضبة عمرو دياب تريند جوجل (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر

احتل برومو أغنية الهضبة الجديدة  "مالك غيران"، مركزًا متقدمًا ضمن تريند جوجل، وذلك  بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.


واقترب البرومو من تحقيق نصف مليون مشاهدة، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن اعجابهم بها وبكلماتها.

ومن المنتظر طرح الأغنية كاملة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه من خلال أغنية يابلدنا ياحلوة.

يذكر أن أغنية "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها الهضبة قبل أيام لاقت انتشارا واسعا، حيث تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

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