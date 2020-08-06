للمسافرين اليوم.. تأخيرات القطارات على سكك حديد مصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس ٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة 

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل سكك حديد مصر تأخيرات القطارات القطارات اليوم السكة الحديد

أخبار تهمك

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. إشبيلية الإسباني يطلب ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا مغريًا فى الدوري الأمريكي

منذ حوالي 3 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 23 ساعة

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

من بحري لقبلي.. تأخيرات القطارات اليوم الخميس

تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

لو مسافر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

بالدقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

لركاب القطارات.. السكة الحديد تعلن تأخيرات اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:34 ص

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

08:10 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا