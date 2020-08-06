الحكم الألماني فيليكس يدير مباراة سيتي وريال مدريد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:06 ص
بوابة الفجر
سيقود الحكم الألماني فيليكس بريش مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي ستقام الجمعة المقبل، في التاسعة مساء، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".


وستكون هذه هي المرة العاشرة التي يدير فيها بريتش مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال.


ولم يعرف "الملكي" طعم الهزيمة سوى في مباراة واحدة من المباريات التسع السابقة، إلا أنها كانت خسارة مذلة أمام أياكس أمستردام، على ملعب سانتياغو برنابيو 4-1، وتسببت في توديعه البطولة من الدور 16 في مارس 2019.


يذكر أن بريش كان حكم نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف 2018، الذي فاز به الفريق الأبيض على يوفنتوس، ليحقق اللقب الأوروبي الـ12 في تاريخه.

أخبار تهمك

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قائد الأهلي الأسبق يندب حظه لاتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا مغريًا فى الدوري الأمريكي

منذ أقل من ساعتين

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

مفاجأة.. إشبيلية الإسباني يطلب ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:27 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا