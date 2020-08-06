"دلعوني علشان أبو البنات لازم يتدلع".. محمد إمام يشارك فرحته بمولودته الجديدة والمشاهير يعلقون





كما احتفل عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، بمولدته الجديدة من خلال صورة وهو يرفع خلالها رقم اثنين في إشارة منه إلى طفلتيه خديثجة وقسمت.



وعلق"إمام"علي الصورة قائلاً :"(ولسوف يعطيك ربك فترضي) عمري ما كنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يجماعة، يلا دلعوني بقي ويدلعوني انا كمان علشان أبو البنات لازم يتدلع ربنا يحفظ جميع أطفالنا".



وأعجب جمهور "محمد" بالصورة، حيث انهالت عليه المباركات وكانت أبرزهم الفنانة هنا الزاهد التي علقت بإيموشن قلوب والفنان أحمد زاهر الذي علق قائلاً: "مبروك يا أبو البنات ".





وعلق سليمان عيد الذي هنئه قائلاً :" ألف مبروك يا ابو قسمة عقبال لما تفرح بجوازها هي وخديجه، وربنا يخليك ليهم".



وفي سياق آخر سيتم بدء تصوير فيلم "الواد وابوه" بطولة عادل امام ومحمد امام في منتصف سبتمبر المقبل وهو من تأليف صلاح الجهيني وانتاج سينرجي فيلمز واخراج رامي امام.



وإشترك محمد إمام في فيلم "لص بغداد" وهو من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، صلاح عبدالله وهو فيلم تأليف " تامر إبراهيم"، وإخراج "أحمد خالد موسب وهو فيلم كوميدي تدور أحداثة في جو الأكشن.

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره فرحته بمولدته الجديدة "قسمت" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.