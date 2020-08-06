ظروف سيئة وأعمال خفية منعت نجاح الحضري مع الزمالك.. الحارس يوضح

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:02 ص
الحضري
الحضري
أمل الحلفاوي
أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، أنه انتقل إلى القلعة البيضاء ظروف سيئة، ولم يكتب له الله النجاح، مشيرا إلى أن هذا طبيعي ويحدث مع أي حارس.


وأوضح قائد المنتخب السابق، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، هناك من كان يتربص به في الزمالك سواء من عمال النادي أو زملاء ملعب أو أشخاص في الجهاز الفني، مضيفا أن هناك أمور كانت تدار في الخفاء أثرت سلبا على فترته في الزمالك.


وتابع، "الوقت الذي انتقلت فيه إلى الزمالك لم يكن مناسب، ولو كنت موجود الآن في الوقت الحالي بالقلعة البيضاء أعتقد كنت سأنجح بسبب توافر ظروف النجاح".


وواصل، "لم تتوفر لي الحماية الكاملة في الزمالك من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس وكنت أشعر بكوني غير مرغوب في شخصي بالمكان وذلك من الجماهير، ولكن في الوقت الحالي يتواجد المستشار مرتضى منصور وتتوافر الحماية للاعبي الزمالك لذلك الظروف كانت مختلفة تماما".


واستكمل، "عندما شعرت بكوني غير مرغوب في شخصي بالزمالك من الجماهير رحلت بهدوء عن الفريق".

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