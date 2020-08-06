عصام الحضري: لن اتخلى عن المستطيل الأخضر.. واخطط للعمل في هذا المنصب مستقبلا

أوضح عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه لن يتخلى عن تواجده في المستطيل، مشيرا إلى أنه يخطط للعمل في مجال التدريب.









وشدد الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، على أنه لا يفضل العمل الإداري، وأنه يحقق ذاته داخل المستطيل الأخضر لذلك لن يتخلى عنه، وأنه يعمل جاهدا للعمل في مجال التدريب، مشبها نفسه بالسمك، الذي إذا خرج من الماء يموت.









وفي سياق آخر، أكد الحضري، أن الزمالك كان يسير بشكل مميز قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا ما جعله يقول أن الزمالك قادر على الفوز على أي فريق يواجههُ وذلك عقب التتويج بالسوبر الإفريقي والمحلي.









فيما وجه نصيحة لطارق العشري مدرب المصري قبل مواجهة الزمالك، قائلا، " لابد أن يلعب كرة هجومية أمام الزمالك إذا تشجع ولعب ذلك سيحقق نتيجة إيجابية ولكن يجب أن تسمح عقلية لاعبي المصري بذلك من أجل تحقيق نتيجة مميزة".



