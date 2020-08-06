ضبط طالب لسرقته بيانات بطاقة دفع إلكتروني خاصة بموظف بالمعاش

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب لسرقته بيانات بطاقة دفع إلكتروني خاصة بموظف على المعاش.

وتبلغ للأجهزة الأمنية من شخص بالمعاش، مقيم بالقليوبية، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة من أحد البنوك واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكتروني بلغت قيمتها (مائة وستون ألف جنيه مصري) دون علمه.

وبإجراء عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض الأجهزة الإلكترونية من بعض مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإاتكابه الواقعة وأنه تحصل على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى والبيانات البنكية الخاصة بالشاكى من نجلته بأسلوب احتيالي واستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وأنه قام بالتصرف فى تلك الأجهزة والإكسسوارات وأنه يحتفظ بمبالغ مالية بحساباته ببعض البنوك ، وبإرشاده تم ضبط ( عدد 2 هاتف محمول ، عدد 2 سماعة لاسلكية ) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين إحتوائه على صور ومحادثات ودلائل على ارتكابه الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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