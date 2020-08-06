مفاجأة.. إشبيلية الإسباني يطلب ضم رمضان صبحي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:06 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
تبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، إنهاء صفقة إنتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا إلى القلعة الحمراء.


مفاوضات إشبيلية مع رمضان صبحي
تحدثت مصادر صحفية، داخل النادي الأهلي أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، والمعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، تلقى عرضا من الدوري الإسباني خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي إشبيليه الإسباني يرغبون في شراء عقد لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتابعت المصادر أن مسؤولي إشبيلية، تواصلوا مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد ترشيحه من قبل بعض وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية.


وأتمت المصادر أن رمضان يرحب بالانتقال إلى الدوري الإسباني، ولا توجد لديه مشكلة وينتظر قرار ناديه الإنجليزي بشكل رسمي عقب نهاية إعارته مع الأهلي التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري في مصر.

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