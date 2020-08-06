رئيس برشلونة يلمح لتولي تشافي تدريب الفريق

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:05 ص
تشافي
تشافي
علي ماهر حلمي
لمح جوزيب ماريا بارتيميو رئيس نادى برشلونة الإسباني فى تصريحات تلفزيونية اليوم إمكانية تولي لاعب الفريق السابق والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري تشافي هيرنانديز تدريب النادى الكتالوني خلال الفترة المقبلة.


وقال بارتيميو:"‏بكل تأكيد لدينا علاقة جيدة مع تشافي هيرنانديز نحن نتحدث بإستمرار ، سوف يكون مدرب برشلونة عندما يريد ذلك لكن حاليًا جدد عقده مع السد القطري، دائمًا اتحدث معه حتى بعد اصابته بالكورونا، هو يعلم أن مُستقبله في برشلونة".


وأضاف رئيس برشلونة:"المدرب كيكي سيتين ‏سيتين لديه عقد وسوف يكمله أعتقد أنه يسيطر على الوضع الحالي داخل الفريق، ‏انتقاد الذات داخل غرفة الملابس، اعتقد انها اشياء ايجابية بعض اللاعبين انتقدوا نفسهم داخل غرفة الملابس".


واختتم رئيس النادى الكتالوني تصريحاته قائلا:"‏كأس العالم في قطر عام 2022 سيكون مُثير للإهتمام ، قرب الملاعب سوف يسمح لنا مُشاهدة عدة مباريات في اليوم وهذا امر ايجابي للغاية اتمنى ان يلعب عدد كبير من اللاعبين مع مُنتخباتهم في هذه البطولة الكبري".

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