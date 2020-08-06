ميدو يوجه بضرورة الاحتذاء بانجلترا في تخفيض عقود اللاعبين حال الهبوط

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:31 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، ومقدم برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار، بضرورة الاحتذاء بانجلترا في وضع بند خاص في عقود اللاعبين بأندية الدوري الممتاز في حال الهبوط إلى الدرجة الثانية.


وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "في عقود لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز يوجد بند ينص على تخفيض عقود اللاعبين بقيمة 50% وذلك في حالة الهبوط، ومن هذا المنطلق أطالب بضرورة تفعيله في مصر".


وواصل، "هذا البند يتم وضعه من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة العمل بشكل أكثر جدية للبقاء في الممتاز".


وأتم حديثه، "الكل تعلم درسا كبيرا في إنجلترا من تجربة ليدز يونايتد عندما اشترى النادي كثير من اللاعبين ثم هبط فأصبحت عقود اللاعبين تمثل عبئاً على عاتق النادي".

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