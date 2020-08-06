تعرف على عدد مشاهدات "خطيرة" لرامي صبري (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:34 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها بساعات قليلة حيث حققت أكثر  من 2,481,196 مشاهدة حتى الان.

الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.

وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

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