الحضري: حاربت للعب أساسيا في وجود نادر السيد.. وجوزيه وصفني بالمتكبر

أوضح عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن القلعة الحمراء تعاقدت مع نادر السيد برغبة من مانويل جوزيه، وهذا مثل له نقطة تحول كبيرة في مسيرته.









وأشار عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أنه في ذلك الوقت تغيرت عقليته تماما للأفضل.









وواصل، " المنافسة مع نادر منحتني القوة والإصرار وجعلتني أبذل قصارى جهدي في التدريبات، وكنت أرغب في التفوق وقيادة حراسة مرمى منتخب مصر وليس الأهلي فقط".