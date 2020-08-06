مخيتاريان: واثق بقدرة روما في الفوز على إشبيلية

اعتبر الأرميني هنريخ مخيتاريان، لاعب وسط روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن على فريقه أن يستحوذ على الكرة لهزيمة إشبيلية خلال مواجهتهما التي ستقام غداً الخميس، على ملعب إم إس في أرينا بمدينة دويسبورغ الألمانية في ثمن نهائي دوري أوروبا.









وقال مخيتاريان خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد عشية اللقاء: "علينا الحذر، لأنها ستكون مباراة واحدة، علينا الاستحواذ على الكرة، وحتى إذا لم نهاجم في كل دقيقة، ولكن يجب أن تكون الكرة بين أقدامنا، علينا ألا نفقد الوضوح، وأن نلعب بتوازن".









وسيشارك اللاعب الأرميني، ثاني أفضل هدافي "الجالوروسي" هذا الموسم بعد القائد البوسني إيدين دجيكو (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، في تشكيل فريقه الأساسي، في الوقت الذي اعترف فيه بأنه يمتلك الحافز الكبير للظهور بمستوى طيب.









وقال في هذا الصدد: "كان موسماً رائعاً بالنسبة لي، أحد أفضل مواسمي على الإطلاق، مباراة الخميس ستكون مختلفة، ولم أسجل بعد في دوري أوروبا، ولكن أمامي 90 دقيقة لفعل ذلك، لا أهتم بالأرقام الفردية، ما يهمني هي النتائج، سأكون سعيداً إذا سجلت، وإذا لم أفعل، فليس هناك مشكلة، الأهم هو الفوز".









وأقر صاحب الـ31 عاماً أنه ما زال يشعر بالألم لعدم تمكنه من خوض نهائي الموسم الماضي في البطولة مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي أمام تشيلسي، لعدم حصوله على إذن لدخول أذربيجان (بسبب المشاكل السياسية بين البلدين).









وأوضح: "كان من المؤسف عدم المشاركة في نهائي الموسم الماضي، ولكني أغلقت هذا الموضوع، لا أريد الحديث عن هذا، أريد الوصول دائماً للمباراة النهائية، أنا لاعب يريد حصد الألقاب، أعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، ولكني أثق في جاهزية الفريق للفوز بهذه المباراة".



