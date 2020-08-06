نجم الأهلي يتلقي عرضًا مغريًا فى الدوري الأمريكي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:23 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، مطلوب بالإسم للعب فى الدوري الأمريكي من ناديان.


وقال سيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " أحمد فتحي لاعب يملك خبرات عديدة سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، ولدينا عرضين من ناديي إندي إلفين وشيكاغو فاير وسيكون أيضًا العقد لمدة موسم واحد".


وأضاف: "المقابل المادي لأحمد فتحي يصل إلى 4 مليون دولار فى الموسم الواحد، ولكن المفاوضات ستكون مباشرة مع نادي بيراميدز بسبب توقيعه لهم فى يناير الماضي".


واستكمل، "أرغمت جوزيه على أن يدفع بي بشكل أساسي في المباريات على الرغم من تواجد نادر السيد".


وأكد أن جوزيه كان يراه متكبرا، ولكنه بعد ذلك أوضح له أنه المدرب وصاحب الرؤية الفنية، ولكنه سيعجله يدفع به بشكل أساسي وهذا ما حدث.


واستكمل، "جوزيه وأحمد ناجي هما اللذان معهما مفتاح عصام الحضري، ويجب أن أشكر نادر السيد أيضا لكون تواجده في الأهلي كان سببا في تغييري للأفضل والظهور بشكل أساسي مع الأهلي".


واختتم:" منذ أن كنت في دمياط وأنا أمتلك الطموح للصعود إلى الدوري الممتاز ووقتها انضميت لمنتخب مصر والكل تفاجئ بذلك بعدها كنت أرغب في الانتقال إلى الأهلي وبالفعل حدث ذلك ومن ثم انضميت لمنتخب مصر".

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