تعرف على اختيارات الحضري في التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:20 ص
الحضري
الحضري
أمل الحلفاوي
قام عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، باختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر والأفضل في التاريخ من وجهة نظره، اثناء تواجده ضيفا على أحمد حسام ميدو في برنامجه "أوضة اللبس"، المذاع على قناة النهار.

وأشار الحضري في اختياره لهذه التشكيلة، أن هؤلاء اللاعبين أفادوا منتخب مصر وأنديتهم وأثروا بشكل إيجابي في تاريخ الفراعنة.

وتكون التشكيل الذي اختاره الحضري من:

 في حراسة المرمى : أحمد شوبير.

 في خط الدفاع :أحمد فتحي - سيد معوض - وائل جمعة - هاني سعيد.

وفي خط الوسط : محمد شوقي - حسني عبد ربه - أحمد حسن - أبو تريكة.
وفي خط الهجوم : عماد متعب - محمد صلاح.

جدير بالذكر أن اليوم الخميس الموافق السادس من شهر أغسطس يشهد عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام لعدة أشهر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أخبار تهمك

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 20 ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة و نصف

تطورات الوضع الصحي لهيفاء وهبي بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ أقل من ساعتين

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الحصيلة الكاملة لخسائر انفجار بيروت.. تعرف عليها

منذ ساعتين

قائد الأهلي الأسبق يندب حظه لاتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

مصايف اسكندرية: سنعلن عن مفاجآت قريبًا

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:27 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

01:07 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا