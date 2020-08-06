تعرف على اختيارات الحضري في التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

قام عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، باختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر والأفضل في التاريخ من وجهة نظره، اثناء تواجده ضيفا على أحمد حسام ميدو في برنامجه "أوضة اللبس"، المذاع على قناة النهار.





وأشار الحضري في اختياره لهذه التشكيلة، أن هؤلاء اللاعبين أفادوا منتخب مصر وأنديتهم وأثروا بشكل إيجابي في تاريخ الفراعنة.





وتكون التشكيل الذي اختاره الحضري من:





في حراسة المرمى : أحمد شوبير.





في خط الدفاع :أحمد فتحي - سيد معوض - وائل جمعة - هاني سعيد.





وفي خط الوسط : محمد شوقي - حسني عبد ربه - أحمد حسن - أبو تريكة.

وفي خط الهجوم : عماد متعب - محمد صلاح.





جدير بالذكر أن اليوم الخميس الموافق السادس من شهر أغسطس يشهد عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام لعدة أشهر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.