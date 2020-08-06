الفجر الفني مجتمع الفجر الفني أول تعليق من الفنانة اللبنانية كارمن لبس بعد الهجوم عليها بسبب استغاثتها بالرئيس الفرنسي الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:53 ص Advertisements أخبار تهمك بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو منذ ساعتين قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت منذ يوم مصايف اسكندرية: سنعلن عن مفاجآت قريبًا منذ ساعة و 11 دقيقة الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء منذ يوم تطورات الوضع الصحي لهيفاء وهبي بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت منذ ساعتين و 50 دقيقة اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور) منذ حوالي 10 ساعة قائد الأهلي الأسبق يندب حظه لاتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء منذ ساعة و 10 دقيقة عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر منذ حوالي 20 ساعة الحصيلة الكاملة لخسائر انفجار بيروت.. تعرف عليها منذ ساعتين قلق في ريال مدريد بسبب هازارد منذ ساعة و نصف عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر منذ حوالي 17 ساعة الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر منذ حوالي 8 ساعات أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي منذ حوالي 4 ساعات برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي منذ ساعة و 6 دقيقة