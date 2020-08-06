الحضري يكشف مميزات باتريس كارتيرون

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:37 ص
الحضري
الحضري
أمل الحلفاوي
كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق مميزات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.


وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:
 "كارتيرون يتميز دوما في إصراره على الخروج بالكرة من الخلف للأمام بشكل تدريجي يربك المنافس".


أضاف: "مهما كانت النتيجة والظروف يُصر كارتيرون على الخروج بالكرة من الخلف للأمام والعمل على بناء هجمة".


واختتم الحضري حديثه قائلا: "هناك أكثر من لاعب في الزمالك يستحق الفرصة وعلى رأسهم إسلام جابر".


جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة المصري مساء اليوم في أول لقاء عقب عودة الدوري بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

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