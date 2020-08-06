برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة فريق نابولي الإيطالي، في إاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وشهد مران برشلونة الجماعي اليوم في مركز "خوان جامبر" عودة نجمي برشلونة، عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، للمشاركة في المران بشكل طبيعي.









كما عاد المدافع الإسباني الشاب رونالد أراوخو، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة مع فريق برشلونة ب.









ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم، فإن الثلاثي أصبح تحت تصرف المدرب كيكي سيتين، في المواجهة المرتقبة ضد نابولي.









وكان ديمبلي قد عاد للتدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي، بعدما أجرى جراحة في أوتار الفخذ.









بينما تخلص جريزمان من الآلام التي لحقت به بعد لقاء فياريال في الليجا، ليصبح جاهزاً لخوض المباراة ضد نابولي.









يذكر أن لقاء نابولي من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل 8 أغسطس بملعب كامب نو، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.



