غياب محمد صلاح عن التشكيلة المثالية للدوريات الأوروبية الكبرى

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:25 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
غاب النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي عن التشكيل المثالي للدوريات الاوروبية الكبرى خلال عام 2019 / 2020.


وأعلن موقع "هو سكورد" العالمى، عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي 2019 - 2020 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويتكون التشكيل من 11 لاعب حصلوا على تقييمات في جميع المراكز خلال مشاركتهم مع أنديتهم خلال الموسم المنصرم.

وبالتالي غاب كثير من النجوم عن التشكيل أبرزهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ولاعبي فريق ريـال مدريد بطل الدوري الإسباني، وتواجد فان دايك فقط من ليفربول بطل "البريميرليج" وميسي فقط من برشلونة ورونالدو من يوفنتوس الإيطالى و دي بروين من مانشستر سيتى.


وجاء التشكيل لموقع "هو سكورد"  المثالى كالتالي :

في حراسة المرمى : جيسي جورونين "بريشيا".

في خط الدفاع : ريكاردو بيريرا "ليستر سيتى" - فيرجيل فان دايك "ليفربول" - جيمس تاركوفسكي "بيرنلى" - ألفونسو ديفيز "بايرن ميونخ".

في خط الوسط : ليونيل ميسي "برشلونة" - كيفين دى بروين "مانشستر سيتى" - جادون سانشو "بوروسيا دورتموند" -كريستيانو رونالدو "يوفنتوس".

في خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكى "بايرن ميونخ" - تيمو فيرنر "لايبزيج".

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