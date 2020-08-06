قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:03 ص
هازارد
هازارد
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن هناك قلق في ريال مدريد بسبب النجم البلجيكي إدين هازارد، جناح الفريق، قبل موقعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.


ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب الاتحاد.


وكانت مباراة الذهاب بين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.


وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن هناك قلقًا داخل صفوف ريال مدريد بشأن إدين هازارد، حيث لا زال يشعر بألم في كاحله الأيمن ومن المحتمل ألا يشارك أساسيًا في مباراة مانشستر سيتي.


وشارك هازارد مع ريال مدريد فب 21 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل هدفًا واحدًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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