بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

كشف جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسباني تفاصيل مفاوضات النادى الكتالوني مع النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادى باريس سان جيرمان الفرنسي والمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادى إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وقال بارتوميو:"‏عندما ينتهي دوري أبطال أوروبا سوف نتحدث حول الصفقات بكل تأكيد ‏عندما تضع لاعب في عقلك فأنت تجلبه مثل دي يونج، لوتارو هدفك، النادي يضم عدد من اللاعبين الكبار، اللاعبين الجيدون نريد ضمهم الى برشلونة لكن يجب ان ننظر الى الحالة المالية أيضا".









وأضاف رئيس برشلونة:"بخصوص ‏ظروف عودة نيمار، اولاً يجب أن يريد باريس سان جيرمان بيع نيمار ، لكن لا يشغلنا الأمر حاليًا أيضا نحن نركز في دوري أبطال أوروبا الآن كل تركيزنا على مواجهة نابولي الإيطالي المقبلة".









يركز أن العديد من التقارير العالمية قد أكدت أن إدارة نادى برشلونة وضعت نيمار و لاوتارو مارتينيز كهدف اول للتعاقد معهم هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني فى الموسم الجديد.



