الحضري: علاقتي مع زملائي حراس المرمى داخل الملعب كانت سيئة لهذا السبب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:35 ص
الحضري
الحضري
أمل الحلفاوي
كشف عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، عن لوم الجميع لشخصه، بسبب رغبته الدائمة في أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب وأي نادي يلعب ضمن صفوفه، والاعتراض على فكرة تواجده على مقاعد البدلاء.


وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "دائما كان هدفي أن أكون الحارس الأول، والبعض كان يلومني على ذلك، لكن هدفي دائما كان الظهور بشكل أساسي كأفضل حارس داخل مصر".


وأضاف، "مركز حراسة المرمي مركز حساس للغاية، نظرًا لوجود عدد قليل مكون من ثلاثة إلي أربعة حراس على الأكثر، على عكس المراكز الأخرى في الملعب التي يتواجد بها أكثر من اسم، لذلك كنت دائما أحارب وأثبت تألقي مع المنتخبات والأندية بشكل كبير".


وعن علاقته مع زملائه في حراسة المرمي، أشار الحضري إلى أن العلاقة بينه وبينهم خارج الملعب علاقة صداقة وأخوة، ولكن داخل الملعب الأمر يختلف تماما عن العلاقة الشخصية التي تربطه بهم.


وواصل، "المعاملة النفسية التي كنت اتلقاها من أحمد ناجي وأحمد سليمان إضافة إلي المعلم حسن شحاته، كانت من أهم أسباب نجاح وبروز اسم عصام الحضري في مصر بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام".

أخبار تهمك

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 18 ساعة

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي يونس: هناك أشخاص عار على النادي الاهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات الوضع الصحي لهيفاء وهبي بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت

منذ ساعة و 19 دقيقة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 ص

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا