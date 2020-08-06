بعد موجة السخرية من "باتون ساليه".. حمو بيكا يفاجئ الجمهور بأغنية "ميس يو هارد" باللغة الإنجليزية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

اعتاد مطرب المهرجانات حمو بيكا، يفاجئ جمهوره بطريقة نطقه للكلام وذلك من خلال الفيديوهات الكوميدية التي يقوم بنشرها داخل الأستوديو الخاص به عبر السوشيال ميديا.

وقام بيكا بنشر فيديو ساخر وهو يغني باللغة الإنجليزية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "ميس يو هارد أنا مش قادر" معلقا على الفيديو: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".

وفي سياق منفصل كان أثار تعاقد حمو بيكا، مع شركة روتانا لأنتاج أعماله الغنائية الجدل عبر السوشيال ميديا، كونه من المطربين التي لا تقدم محتوى هادف وشركة روتانا تعتبر من أهم شركات الإنتاج بالوطن العربي وهي التي تنتج لأكبر المطربين في العالم العربي.

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