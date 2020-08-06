رئيس برشلونة يتحدث عن مواجهة الأبطال وحقيقة رحيل ميسي

أجرى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني حوارا مع شبكة قنوات بي إن سبورت تحدث فيه عن مواجهة البارسا المقبل فى بطولة دوري أبطال أوروبا وحقيقة رحيل نجم الفريق ليو ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقال بارتوميو:"‏نضع امال كثيرة على بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، لدينا احاسيس ايجابية واللاعبين يتدربوا برغبة كبيرة لعودة لقب هذه البطولة إلى خزائن النادى من جديد".









وأضاف رئيس برشلونة:"‏ميسي قال في الكثير من المرات بأنه يريد الإعتزال هنا، هو جزء من برشلونة وافضل لاعب لبرشلونة وبرشلونة افضل نادي بالنسبة له، بكل تأكيد سوف يعتزل مع برشلونة لن يرحل، ‏هذا فريق ميسي لقد تطور وتعلم هنا منذ الصغر وهو جزء مهم من تاريخ برشلونة وهو من اهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم أيضا".









يذكر أن العديد من التقارير العالمية ذكرت أن النجم الدولي الأرجنتيني مستاء بما قدمه برشلونة هذا الموسم ويفكر فى الرحيل الي إيطاليا وتحديدا لنادى إنتر ميلان.



