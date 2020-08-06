مصطفي يونس: مرتضى منصور ناجح بإمتياز والخطيب مقبول

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:09 ص
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
محمد جمال
أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن مرتضي منصور، نجح فى تحويل الزمالك إلى نادي عالمي وله نجاحات عديدة منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.


وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي مصطفي يونس، المذاع على قناة "Ten": "نسبة نجاح مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لا تتعدي الـ 15 %، والزمالك حصل على بطولات أكثر من الأهلي منذ تولي مرتضي منصور رئاسة النادي".


وأضاف: "مرتضي منصور ناجح بدرجة إمتياز فى نادي الزمالك، والخطيب مقبول فى القلعة الحمراء وسينجح إذا خاض الانتخابات مرة أخري بسبب اسمه فقط ولكنه خسر كثيرًا".


ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس بمواجهة الزمالك والمصري بينما سيواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد.

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