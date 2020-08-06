تعرف على عدد مشاهدات "أهواك للموت" الجديدة لحسين الجسمي (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر


حققت أغنية حسين الجسمي الجديدة "أهواك للموت" نجاحًا ضخمًا منذ إطلاقها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب.

وتجاوزت الأغنية نصف مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 1,436,673  مشاهدة حتى الان.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية والتعبير عن مدى محبتهم للجسمي.

يذكر أن الجسمي طرح قبل فترة أغنية "الحساس"،التي حققت نجاحًا ضخمًا.

"الحساس"، غناء حسين الجسمي، ومن كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع حسام كامل.

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