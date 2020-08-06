رغم كورونا.. 30 شخصا يحاولون تنظيم "سباق خيول" بالأقصر

رصدت الأجهزة الأمنية، توجه عدد "30" شخصًا من أهالي قرية المساوية - التابعة لمركز شرطة إسنا بالأقصر بالخيول الخاصة بهم إلى قطعة أرض فضاء بالقرية بغرض تنظيم سباقات للخيول دون الحصول على موافقات من الأجهزة المعنية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بشأن التجمعات ومحاذير انتشار فيروس "كورونا".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم السيطرة على الموقف وصرف المذكورين، وضبط عدد "9" أشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بكورونا.. و18 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.



