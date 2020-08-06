تطورات الوضع الصحي لهيفاء وهبي بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن تطورات وضعها الصحي بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقالت: "كلنا بخير والحمد الله.. روبي عملت عملية وهي في تحسن.. الله يشفي كل مصاب ويشفي بلدنا من الدمار والفساد.. شكرًا لسؤالك حبيبتي".





يذكر أن وهبي،ت شاركت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب نجاتها من الموت بسبب الانفجار الذي حدث ببيروت.