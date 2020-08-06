تطورات الوضع الصحي لهيفاء وهبي بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن تطورات وضعها الصحي  بعد نجاتها من الموت في انفجار بيروت، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت: "كلنا بخير والحمد الله.. روبي عملت عملية وهي في تحسن.. الله يشفي كل مصاب ويشفي بلدنا من الدمار والفساد.. شكرًا لسؤالك حبيبتي".

يذكر أن وهبي،ت شاركت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب نجاتها من الموت بسبب الانفجار الذي حدث ببيروت.

وكتبت "وهبي" قائله: "اللي صار اليوم ب بيروت بيبكي الله يرحم كل الضحايا وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

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