آرسنال يقترب من ضم ويليان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:30 ص
ويليان
ويليان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف البلوز في الصيف الحالي علمًا بأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.


وأشارت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد كشفت عن عرض تشيلسي للنجم البرازيلي والذي تبلغ مدته موسمين ولكن ويليان رفض هذا العرض ويُصر على عقد مدته 3 سنوات.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ويليان أبلغ أصدقائه بأنه يرغب في البقاء في لندن والإنتقال إلى صفوف آرسنال.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن ويليان على إستعداد للإنتظار من أجل الإنضمام إلى المدفعجية على الرغم من وجود العديد من العروض للنجم البرازيلي من داخل وخارج إنجلترا.

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