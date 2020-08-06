مصطفي يونس: حسن حمدي كان يدير الأهلي خلال رئاسة صالح سليم

أبدى مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، ندمه على أسلوب هجومه على حسن حمدي، خلال فترة رئاسته للقلعة الحمراء.









وقال يونس فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "علاقتي بحسن حمدي كانت قوية للغاية، وكان لا يفعل أى شييء بدون أن أكون أعلم بها، وكان يدير النادي الأهلي خلال رئاسة صالح سليم".









وأضاف: "الخطيب لم يتعلم أى شييء من حسن حمدي، وساعدته كثيرًا خلال أولي فتراته فى مؤسسة الأهرام".









ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهة قوية بين الزمالك والمصري.



