فادي الحاج يطرح أغنية وطنية بعنوان "ولادك إذا فلوا"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرح الفنان اللبناني فادي الحاج، فيديو كليب أغنيته الوطنية الجديدة والتي حملت عنوان "ولادك إذا فلوا"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.


وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الكليب وأشادوا بالعمل ولاسيما وأنه وطني ويهدف إلى حب الوطن الحبيب.

 الكليب من تصوير عدسة المخرج مارسيل خضرا وألحان المايسترو شادي الحاج وكلمات نعمة الصغبيني.


يذكر أن العمل يحاكي الظروف الصعبة الأليمة التي تمر بها لبنان، ويضع الإصبع على الجرح في محاولة منه لردع الجيل الجديد وغرس حب الوطن بداخله.

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