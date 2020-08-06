عليها آثار دماء.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف بمحكمة بني سويف

أمر المحامي الأول لنيابات بني سويف أمس الأربعاء، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف بمجمع محاكم بني سويف عثرع ليه داخل منزله "جثة هامدة" وبها آثار دماء لبيان مااذا كانت هناك شبه جنائيه أم الوفاه طبيعية.





وكانت مديرية امن بنى سويف قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم بندر بني سويف، بورود بلاغًا من موظفي مجمع المحاكم بالعثور على زميلهم "خ.م" بالقلم الجنائى متوفي فى منزله وعثروا عليه جثة هامدة.





وعلى الفور انتقل المقدم وليد طاحون مفتش مباحث القسم والرائد محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف إلى منزل الموظف، وتم انتداب النيابة العامة التي عاينت الجثة وقرر المحامي العام انتداب الطب الشرعى لفحصها لمعرفة سبب الوفاة.





وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة، حيث طلبت النيابة استكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.





حالتي انتحار





وشهدت محافظة بني سويف الاربعاء ثاني حالة إنتحار عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام مقيمة بـ"عزبة محمد عويس" التابعة لقرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب المحافظة على الانتحار شنقًا داخل منزلها، لحصولها على مجموع ٦٠ % في امتحانات الثانوية العامة.





حيث تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالابلاغ عن جثة فتاة عمر ١٨ عاما، داخل منزلها، تدعى "م. م. م" شنقا، ومقيمة قرية عزبة محمد عويس بقرية غياضة الشرقية بدائرة مركز ببا، جنوب المحافظة.





وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين ان الطالبة حصلت على مجموعة ٦٠% في امتحانات الثانوية العامة، والتي ظهرت امس بعدها دخلت في حالة نفسية سيئة، قبل أن تقدم على الانتحار في غرفة منزلها بتعليق نفسها في طرف حبل والطرف الآخر معلق في السقف، ويكتشف اهلها الواقعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقال رجال النيابة العامة لمعاينة جثة الطالبة، وايداعها مشرحة المستشفى.



