عليها آثار دماء.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف بمحكمة بني سويف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أمر المحامي الأول لنيابات بني سويف أمس الأربعاء، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف بمجمع محاكم بني سويف عثرع ليه داخل منزله "جثة هامدة" وبها آثار دماء لبيان مااذا كانت هناك شبه جنائيه أم الوفاه طبيعية.

وكانت مديرية امن بنى سويف قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم بندر بني سويف، بورود بلاغًا من موظفي مجمع المحاكم بالعثور على زميلهم "خ.م" بالقلم الجنائى متوفي فى منزله وعثروا عليه جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل المقدم وليد طاحون مفتش مباحث القسم والرائد محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف إلى منزل الموظف، وتم انتداب النيابة العامة التي عاينت الجثة وقرر المحامي العام انتداب الطب الشرعى لفحصها لمعرفة سبب الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة، حيث طلبت النيابة استكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

حالتي انتحار

وشهدت محافظة بني سويف الاربعاء ثاني حالة إنتحار عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام مقيمة بـ"عزبة محمد عويس" التابعة لقرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب المحافظة على الانتحار شنقًا داخل منزلها، لحصولها على مجموع ٦٠ % في امتحانات الثانوية العامة.

حيث تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالابلاغ عن جثة فتاة عمر ١٨ عاما، داخل منزلها، تدعى "م. م. م" شنقا، ومقيمة قرية عزبة محمد عويس بقرية غياضة الشرقية بدائرة مركز ببا، جنوب المحافظة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين ان الطالبة حصلت على مجموعة ٦٠% في امتحانات الثانوية العامة، والتي ظهرت امس بعدها دخلت في حالة نفسية سيئة، قبل أن تقدم على الانتحار في غرفة منزلها بتعليق نفسها في طرف حبل والطرف الآخر معلق في السقف، ويكتشف اهلها الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقال رجال النيابة العامة لمعاينة جثة الطالبة، وايداعها مشرحة المستشفى.

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، أمس الثلاثاء، واقعة وفاة طالب ثانوي مقيم قرية بنى صالح بمركز الفشن جنوب محافظة، منتحرًا، بتناوله مادة سامة لمرورة بحالة نفسية سيئة لفشله في تحقيق حلم أسرته بالحصول على مجموع بالثانوية العامة يمكنه من الإلتحاق بكلية البشري عقب ظهور النتيجة وحصوله على نسبة 52% من المجموع الكلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة تحريات نتيجة الثانوية العامه مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف الثانوية العامه

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ حوالي 5 ساعات

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا مغريًا فى الدوري الأمريكي

منذ حوالي 3 ساعات

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. إشبيلية الإسباني يطلب ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

المباحث تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة "ربة منزل" متوفية بمنزل أسرتها ببني سويف

انتحار عامل داخل منزلة في الإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بانتداب الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة التجمع الخامس

الطب الشرعي يفحص جثة طالب عثر عليها معلقة بعامود إنارة في ببني سويف

تشريح جثة ربة منزل انتحرت داخل غرفة نومها بالشرقية

العثور على سيدة مشنوقة داخل منزلها بالشرقية.. ومصدر طبي يكشف التفاصيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:34 ص

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

08:10 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا