هل يقرب سواريز لاوتارو من برشلونة ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك شرطاً رئيسياً يجعل برشلونة الإسباني يتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي.









وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن قدوم النجم الأرجنتيني إلى برشلونة يعتمد على رحيل نجم البرسا الأوروجواياني لويس سواريز الذي يمتلك عرضًا من الدوري الأمريكي.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يرحل سواريز عن برشلونة في الصيف الحالي فإنه سيتعين على مارتينيز الانتظار حتى نهاية الموسم المقبل من أجل الانتقال إلى برشلونة.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أرقام سواريز في الموسم الحالي أفضل من أرقام لاوتارو مارتينيز، حيث خاض سواريز البالغ من العمر 33 عامًا مع برشلونة في الموسم الحالي 34 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين.









ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيز نجم إنتر ميلان البالغ من العمر 22 عامًا خاض هذا الموسم 45 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 6 أهداف آخرين.









وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء أيضًا على خبرة سواريز التي تفوق مارتينيز وأنه لن يقبل أن يجلس بديلًا مشيرة إلى أن البرسا يقدر شعور نجمه الأوروجواياني جيدا.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ستعرقل النادي الكتالوني على دفع مبالغ كبيرة مثل 70 أو 80 أو 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع مارتينيز.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القرار الذي يعتبر الأقرب لبرشلونة حاليًا هو استمرار سواريز في الموسم المقبل والاتفاق مع مارتينيز على الانتظار في إنتر ميلان موسمًا آخر.