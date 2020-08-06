هل يقرب سواريز لاوتارو من برشلونة ؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:55 ص
سواريز ولاوتارو
سواريز ولاوتارو
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك شرطاً رئيسياً يجعل برشلونة الإسباني يتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي.


وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن قدوم النجم الأرجنتيني إلى برشلونة يعتمد على رحيل نجم البرسا الأوروجواياني لويس سواريز الذي يمتلك عرضًا من الدوري الأمريكي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يرحل سواريز عن برشلونة في الصيف الحالي فإنه سيتعين على مارتينيز الانتظار حتى نهاية الموسم المقبل من أجل الانتقال إلى برشلونة.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أرقام سواريز في الموسم الحالي أفضل من أرقام لاوتارو مارتينيز، حيث خاض سواريز البالغ من العمر 33 عامًا مع برشلونة في الموسم الحالي 34 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين.


ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيز نجم إنتر ميلان البالغ من العمر 22 عامًا خاض هذا الموسم 45 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 6 أهداف آخرين.


وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء أيضًا على خبرة سواريز التي تفوق مارتينيز وأنه لن يقبل أن يجلس بديلًا مشيرة إلى أن البرسا يقدر شعور نجمه الأوروجواياني جيدا.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ستعرقل النادي الكتالوني على دفع مبالغ كبيرة مثل 70 أو 80 أو 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع مارتينيز.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القرار الذي يعتبر الأقرب لبرشلونة حاليًا هو استمرار سواريز في الموسم المقبل والاتفاق مع مارتينيز على الانتظار في إنتر ميلان موسمًا آخر.

أخبار تهمك

هل يقرب سواريز لاوتارو من برشلونة ؟

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و نصف

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي يونس: هناك أشخاص عار على النادي الاهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 ص

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

10:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا