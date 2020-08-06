مصطفي يونس: هناك أشخاص عار على النادي الاهلي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:52 ص
مصطفي يونس
مصطفي يونس
محمد جمال
أكد مصطفي يونس٬ نجم الأهلي السابق٬ أن هناك أشخاص عار على القلعة الحمراء ولا يستحقون التواجد مطلقا.


وقال يونس فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ على قناة "Ten": "الخطيب يقوم بتعينات الأقارب والأصدقاء داخل الاهلي والقناة٬ اعترض على رحيل فتحي نصير وعادل طعيمة".


واضاف: "هناك أشخاص لا يستحقون التواجد فى الأهلي٬ من هو إسلام الشاطر وخالد بيبو وهاني العجيزي لكي يعملوا فى القلعة الحمراء هذا عار".


ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس بمواجهة بين الزمالك والمصري بينما سيواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد.

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