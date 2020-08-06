أنجبت 3 توائم.. ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى ناصر ببني سويف (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:06 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
اجرى فريق طبي بمستشفى ناصر العام في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عملية ولادة قيصرية لربة منزل في منتصف عقدها الثالث مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث انجبت الأم 3 توائم في حالة صحية جيدة.

وأكد الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، أن المريضة كانت محتجزة بمستشفى ناصر العام اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة داخل غرفة العناية المركزة، حيث كانت في الأيام الأولى من الشهر الثامن من حملها، وتعاني من ضغط حمل، وإنخفاض في نسبة الهيموجلوبين بالدم.

وقالت الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، إن فريق طبي من قسم النساء والتوليد والتخدير تدخلوا لإجراء العملية بعد حجز اكياس الدم والبلازما، وخرجت المريضة من العملية بصحة جيدة، لاستكمال العلاج بالعناية المركزة، وان الأطفال بصحة جيدة ويتلقون العلاج اللازم بالحضانة.

وأضافت أن الفريق الطبي أجرى الجراحة بمهارة وسرعة، وبخاصة وان المريضة اجرت اول ولادة لها منذ ٥ سنوات.

خروج 8 مصابين بكورونا

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ٨ حالات جديده من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات من بينهم وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على المتابعه المستمره للمستشفى.
أنجبت 3 توائم.. ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى ناصر ببني سويف (صور)
أنجبت 3 توائم.. ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى ناصر ببني سويف (صور)

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