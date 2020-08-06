مغني شهير يقاضي حملة ترامب لاستغلالها أغانيه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر

أقام مغني الروك نيل يونج دعوى قضائية ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، واتهمها بانتهاك حقوق الملكية لاستغلالها أغنياته دون تصريح.

واعترض يونج في شكوى قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن على استخدام أغنية (روكين إن ذا فري وورلد) و(ديفيلز سايدووك) مرات عديدة في مؤتمرات ومناسبات سياسية من بينها مؤتمر انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما يوم 20 يونيو حزيران.

وقال يونج إنه اشتكى من استخدام ترامب لأغنياته منذ عام 2015 وإن الحملة تجاهلته ”عن عمد“ بالرغم من عدم حصولها على رخصة. واعترض يونج أيضا عندما استخدم ترامب لحنا موسيقيا له أثناء زيارته لماونت راشمور في الثالث من يوليو تموز.

وقال محامو يونج في الشكوى ”هذه الحملة لم تتعمد عدم احترام حقوق وآراء المواطنين الأمريكيين، الذين لديهم حرية تأييد المرشح الذي يختارونه.

”ومع ذلك، لا يستطيع المدعي بضمير حي أن يسمح بأن تستخدم موسيقاه كلحن رئيسي في حملة مثيرة للانقسام وغير أمريكية للجهل والكراهية“.

ولم ترد حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق، فيما يطالب يونج بتعويض يصل إلى 150 ألف دولار لكل انتهاك لحقوق الملكية.

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