الدوري السعودي| موعد مباراة النصر المقبلة بعد الهزيمة أمام الهلال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:37 ص
النصر
النصر
أميرة فطيم
تلقى الفريق الأول للكرة بنادي النصر، هزيمة قاسية على يد غربمه التقليدي الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي،ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وسجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أول أهداف المباراة للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها عند الدقيقة 35.


وأضاف سلطان الغانم هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال من جديد، من ركلة جزاء عند الدقيقة 55.


وأحرز البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث عند الدقيقة 60، وأضاف جوميز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، عند الدقيقة 80.


وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة، متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.


ومن المقرر أن يحل النصر ضيفاً على نظيره أبها، يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس الجاري، على ملعب المحالة، في إطار منافسات الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وستنطلق المباراة الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وربع بتوقيت السعودية، والثامنة وربع بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وربع مساءً يتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 8 ساعات

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مصطفي يونس: هناك أشخاص عار على النادي الاهلي

منذ 43 دقيقة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 17 ساعة

هل يقرب سواريز لاوتارو من برشلونة ؟

منذ 40 دقيقة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 ص

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

10:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا