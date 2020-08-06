الدوري السعودي| موعد مباراة النصر المقبلة بعد الهزيمة أمام الهلال

تلقى الفريق الأول للكرة بنادي النصر، هزيمة قاسية على يد غربمه التقليدي الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي،ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.









وسجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أول أهداف المباراة للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها عند الدقيقة 35.









وأضاف سلطان الغانم هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال من جديد، من ركلة جزاء عند الدقيقة 55.









وأحرز البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث عند الدقيقة 60، وأضاف جوميز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، عند الدقيقة 80.









وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة، متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.









ومن المقرر أن يحل النصر ضيفاً على نظيره أبها، يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس الجاري، على ملعب المحالة، في إطار منافسات الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.









وستنطلق المباراة الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وربع بتوقيت السعودية، والثامنة وربع بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وربع مساءً يتوقيت جرينتش.