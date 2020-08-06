موعد مباراة الهلال المقبلة بعد الفوز على النصر في الدوري السعودي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:31 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً كاسحاً، على غريمه الأزلي النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي، في قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أهداف اللقاء لصالح الهلال عند الدقيقة 35، قبل أن يدرك سلطان الغانم التعادل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول.


وأحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدف التقدم للهلال من جديد، من ركلة جزاء ليضعها في مرمى المنافس عند الدقيقة 55، فيما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث عند الدقيقة 60.


وأضاف جوميز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 80.


وتقدم الهلال خطوة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، متربعاً على صدارة جدول ترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.


موعد مباراة الهلال المقبلة
سيلتقي الهلال بنظيره الفتح، يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس الجاري، على ملعبه في الرياض، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

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