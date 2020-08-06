تشكيل تشيلسي المتوقع ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم السبت المقبل، ضيفاً على ملعب أليانز أرينا، لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وسيكون النادي اللندني في مهمة شبه مستحلية للعبور لدور الـ8، بعد أن سقط الفريق بثلاثية دون رد في ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء الذهاب الذي أقيم في شهر فبراير الماضي.









وسعاني المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، من عدة غايابات عن الفريق خلال المباراة، حيث يغيب الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، بسبب طرده في لقاء الذهاب.









كما يغيب الثنائي، كريستيانو بوليسيتش وسيزار أزبليكويتا عن المباراة بداعي الإصابة، ليصبح تشكيل تشيلسي المتوقع للمباراة على النحو التالي:









حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.





خط الدفاع: ريس جيمس – أنطونيو روديجير – أندرياس كريستنسن – إيمرسون بالمييري.





خط الوسط: جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – روس باركلي.





خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي – أوليفيه جيرو - ماسون مونت