مصطفي يونس: تركي آل الشيخ أفاد الأهلي أكثر ممن يعملون فيه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:25 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
محمد جمال
أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أفاد القلعة الحمراء أكثر ممن يعملون فيه الآن.


وقال يونس فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي لم يستفاد من تركي آل الشيخ، وهناك من حصل على كراتين وهدايا من مسؤولي الأحمر عندما كانوا فى السعودية، وكل ما حدث هناك علمت به".


وأضاف: "الزمالك نجح فى الاستفادة من تركي آل الشيخ وهو شخص محب للنادي الأهلي ولكن مسؤولي القلعة الحمراء فشلوا فى التعامل معه".


ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس بمواجهة الزمالك والمصري.

أخبار تهمك

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي يونس: هناك أشخاص عار على النادي الاهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 17 ساعة

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ ساعتين

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ ساعتين و 24 دقيقة

هل يقرب سواريز لاوتارو من برشلونة ؟

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 ص

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

10:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا