المقاولون العرب يكشف عن عقوبات تنتظر أيمن حفني

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:23 ص
أيمن حفني
أيمن حفني
أمل الحلفاوي
فجر محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، مفاجأة بشأن فسخ عقد أيمن حفني لاعب الفريق السابق المعار من صفوف مصر المقاصة.


وأوضح أن نادي المقاولون العرب لم يفسخ عقد إعارة أيمن حفني المعار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.


وعبر محمد عادل فتحي في تصريحات لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، عن صدمة مسئولي ذئاب الجبل في اللاعب، بعدما ظهر بشكل غير ملتزم.


وكشف عن عقوبات بالجملة تنتظر حفني خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيد منه على أن اللاعب لا يتعامل بشكل احترافي مع نادي المقاولون، حيث أنه لم يحضر فترة الإعداد وكذلك عدم حضوره لعمل المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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