أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق أقصى الجنوب مثل مناطق حلايب وشلاتين، وأبو رماد خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأتربة المثارة تؤثر على مدينة أبو سمبل، وسيصل تأثيرها إلى محافظة أسوان، منوهة بأن مناطق الوجه البحري لا تتأثر نهائيا بهذه الأمطار، حيث تأتي من السودان والتي تشهد فيضانات عارمة حاليا.

وأضاف وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على باقي أنحاء الجمهورية، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس حار على القاهرة والوجه البحري.
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

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