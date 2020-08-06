مادلين طبر عن انفجارات بيروت: "موجوعة لدرجة إني مش قادرة أعبر"

علقت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على انفجارات بيروت، قائلة: "أنا موجوعة لدرجة إني مش قادرة أعبر أو أغضب، لو كتبت غضبي كتابة جايز يعملي مشاكل كبيرة".





وتابعت "طبر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حبايب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "على أد ما إللي فجّر المستودع مجرم، على أد ما إللي خزن الأسلحة والمواد المتفجرة ده مجرم، قد تغير التحقيقات بعض الأمور على هوى بعض الناس كالعادة، ولكن هناك تفسير شعبي وهو إيه إللي مخزن المواد دي داخل الميناء ولمين".





وأضافت: "الناس في لبنان مذهولة ومصدومة ومش مصدقة ومش مستوعبة، إحنا مش بنلحق ناخد نفسنا ويجيلنا مصيبة، وطننا ينزف ومش عارف ياخد نفسه، إحنا بقينا عايشين ميتين، ومش عارفين نعزي في الشهداء ولا في الناس إللي عايشين ميتن".





واستكملت: "مصيبة لبنان أصبحت تحتاج إلى معجزة"، معلقة: "محبة المصريين للبنان وألمهم الحقيقي لوجعها مش محتاج أي ترجمة".





وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.





كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.





وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.





ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.





وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.









وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.