كمال رشاد يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "ملاعب واستادات" على "الحدث"





انتهى الكاتب الصحفي كمال رشاد، من اللمسات الأخيرة لتجهيز حلقات برنامجه الجديد ملاعب واستادات.





ومن المقرر أن يذاع البرنامج على قناة "الحدث" بداية من منتصف أغسطس الجارى.





كان الصحفي كمال رشاد قد تعاقد مع قناة الحدث لبداية عرض البرنامج الجديد ملاعب واستادات والذى كان من المقرر انطلاقه منذ شهرين ولكن تم التأجيل بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر لتفشي وباء كورونا مما كان سبباً في تأجيل ظهور البرنامج الجديد.



