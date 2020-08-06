كمال رشاد يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "ملاعب واستادات" على "الحدث"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر

انتهى الكاتب الصحفي كمال رشاد،  من اللمسات الأخيرة لتجهيز حلقات برنامجه الجديد ملاعب واستادات.

ومن المقرر أن يذاع البرنامج على قناة "الحدث" بداية من منتصف أغسطس الجارى.

كان الصحفي كمال رشاد قد تعاقد مع قناة الحدث لبداية عرض البرنامج الجديد ملاعب واستادات والذى كان من المقرر انطلاقه منذ شهرين ولكن تم التأجيل بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر لتفشي وباء كورونا مما كان سبباً في تأجيل ظهور البرنامج الجديد.

جدير بالذكر أن الصحفي كمال رشاد ينوي تقديم البرنامج بشكل مختلف حيث سيكون برنامج لعرض كل ما يخص الكرة المصرية بشكل عام بعيد عن الإنتماء بشكل معين ويهدف أيضاً إلى طرح مشاكل الكرة المصرية ومحاولة ايجاد حلول للتعصب الكروي المسيطر على الساحة الرياضية الآن.

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