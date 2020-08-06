أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:07 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

غيابات الزمالك أمام المصري

يفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مباراته المقبلة أمام المصري، لاعبين كُثر لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو الإيقاف أو عدم المشاركة في التدريبات وظروف الطيران.

يأتي على رأس الغيابات الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، اللذان وصلا مساء اليوم الأربعاء، متأخرين بسبب ظروف الطيران.

وفي سياق متصل، يغيب كل من إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي.

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