مانشستر يونايتد يفكر في الانسحاب من صفقة سانشو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:01 ص
سانشو
سانشو
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يدرس الإنسحاب من صفقة التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن مانشستر يونايتد على إستعداد للإنسحاب من صفقة التعاقد مع سانشو لأن مطالب بروسيا دورتموند المالية غير واقعية.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن سانشو وهو مبلغ ضخم في ظل الأزمة الحالية بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن مانشستر يونايتد توصل لإتفاق مع سانشو على شروطه الشخصية، حيث سيوقع النجم الإنجليزي على عقد يمتد حتى عام 2025.



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