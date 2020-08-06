"حفظ الله لبنان".. محمد منير يعلق على انفجار بيروت

عبر المطرب محمد منير، على انفجار بيروت، الذي أودى بحياة المئات مابين عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر، منذ قليل، قائلًا: "حفظ الله لبنان".

وانتهى الفنان محمد منير، مؤخرًا من اختيار أغنية جديدة تنضم لأغاني ألبومه المُقبل والمقرر طرحه في نهاية العام الجاري حيث تعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول لأول مرة.



