بورتو السويس يعود للتدريبات استعدادا لعودة النشاط

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عاد الفريق الأول بنادى بورتو السويس صاحب صدارة المجموعة السابعه بدوري القسم الثالث، إلى التدريبات الجماعية وسط الإجراءات الاحترازية استعداد لاستئناف المسابقة مره اخري.



وحيث بدأ الجهاز الفنى بقيادة أشرف توفيق بجلسة مع لاعبيه أكد عليهم ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة والتماسك مع أجل الصعود إلى دورى الممتاز ب.



وينتظر الجهاز الفنى القرار الرسمى من اتحاد الكرة لعودة النشاط، للدخول في معسكر مغلق، ويخوض الفريق تدريباته على ستاد السكه الحديد بالقاهرة.



وشاهد المران تركيز وحماس من جميع اللاعبين لحجز مكان فى التشكيلة الأساسية القادمة.



ويتبقي لفريق بورتو ثلاث مباريات أمام فريق النوبة بالسويس و أمام فريق رأس البر بستاد الجيش بالسويس و أمام فريق البلدية بالاسماعيلية.