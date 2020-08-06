محافظ بيروت: التصريحات المتدالة بشأن قيمة أضرار الانفجار خاطئة (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نفى مروان عبود، محافظ بيروت، التصريحات المتداولة بشأت وصول قيمة الأضرار المباشرة للانفجار إلى 15 مليار دولار، قائلًا: "أنا لا أقول ذلك".

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن الأضرار المباشرة من 3 لـ5 مليارات دولار، أما الأضرار غير المباشرة الناتجة عن إضاعة فرص اقتصادية ستؤدي إلى تراكم الأضرار لتصل إلى 15 مليار دولار يجب أن نفرق بين الضرر المباشر وغير المباشر.

وتابع: "لم نلمس أي مساعدات أو عروض جدية من الدول حتى الآن، ومازلنا نتعامل مع الأمور بجهودنا الذاتية".

وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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