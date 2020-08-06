الخارجية الأمريكية تكشف عدد الضحايا الأمريكيين بانفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر

أعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أنهم علموا بعدد الأمريكيين الذين كانوا في محيط الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت.

 

وأضاف قائلًا: " وزارة الخارجية الأمريكية على علم بمقتل مواطن أمريكي واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح جراء الانفجار بمرفأ بيروت".

 

وكانت قد دعت السفارة مساء يوم الانفجار مواطني الولايات في المنطقة المتضررة إلى متابعة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية"، لافتة إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار داعية جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات إن وجدت.

 

وأفاد آخر الاحصائيات بأن عدد ضحايا الانفجار تجاوز 135، فيما أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن عدد الجرحى وصل إلى 4 آلاف.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

 

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

 

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت مرفأ لبنان الانفجار بمرفأ بيروت

أخبار تهمك

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ أقل من ساعة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

منذ ساعتين

فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسياس بمناسبة اعتزاله

منذ ساعة و نصف

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار هائل بالعاصمة بيروت

واشنطن: مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن للبنان

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

تركيا تعرض تقديم المساعدة للبنان لإزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

انفجار بيروت.. إسرائيل تعرض على لبنان تقديم المساعدات

انفجار بيروت.. الكويت ترسل مساعدات طبية إلى لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:30 ص

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

12:30 ص

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

12:10 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا